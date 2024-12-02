Ексголовком ЗСУ пояснив, що буде визнанням поразки України та як цього не допустити

Українці мають бути готові до захисту своєї землі

Якщо Україна погодиться на передачу Росії своїх територій, це буде визнанням нашої поразки. "Обмін" миру на землі тільки посилить агресора.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко. На його думку, не можна торгуватись землею.

"Це ж земля, яка полита кров'ю наших пращурів і вже нашими сучасниками. Як можна взагалі торгувати цим? Всі говорили: "Хіба може таке відбуватися в цивілізованому світі у ХХІ столітті?" А реально виходить, що може. Я розумію, що для умовного француза, британця, новозеландця і так далі ця територія мало що значить. А для українців? А для людей, які зараз мешкають в окупації?", — сказав генерал.

За словами Муженка, якщо цей "обмін" станеться, він дуже посилить агресора. На його думку, це буде свого роду "компенсація за затрати, які він вже отримав за час так званої спецоперації".

"Це посилення його економіки, збільшення його ресурсу. І взагалі він буде відчувати себе переможцем. Такі "здобутки" дуже посилять переможну істерію їхньої пропаганди. Ми ж пам'ятаємо ейфорію після анексії Криму, а пізніше після окупації Донбасу. Погодження на передачу територій це вже край. Це буде визнанням нашої поразки. Такого не може бути взагалі. Тому ми маємо формувати у наших людей готовність до захисту своєї землі. Незалежно від того, де ти проживаєш, — на Львівщині, в Закарпатті, на Миколаївщині, на Донбасі або на Запоріжжі", – підкреслив генерал.

Нагадаємо, Муженко розповів про 4 помилки влади та військового керівництва за два роки великої війни. Він також відповів, як їх можна було уникнути.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський готовий зупинити війну в обмін на членство в НАТО. Мова йде про "гарячу фазу" війни.