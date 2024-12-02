Шольц побачив особисто: зʼявились перші фото дронів, які виготовляє Україна разом з Німеччиною

Деякі з них працюють на основі ШІ

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц, після прибуття до столиці, разом з президентом України Володимиром Зеленським оглянув новітні зразки дронів. Ці українські БПЛА виготовляються у співпраці з Німеччиною.

Як зазначив Зеленський, на виставці були представлені БПЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та система керування "роєм дронів".

"Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. А інший — результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів.

Під час виставки представники компаній-виробників ознайомили Зеленського та Шольца з характеристиками повітряних і наземних безпілотних систем, а також з особливостями їх застосування.

Канцлеру Німеччини та президенту продемонстрували приклади бойового застосування українських засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.

"Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу", — додав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Шольц хоче знати на, що готовий піти Зеленський, аби відбулось перемир'я.