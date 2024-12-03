У кого та коли можуть забрати відстрочку від мобілізації

Для чоловіків можуть анулювати відстрочку від призову через певні причини, серед яких є закінчення строку дії документа, ліквідація установи чи організації, позбавлення статусу критично важливого тощо

В Україні триває обов'язкова мобілізація і деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від призову. Однак є обставини, за яких її можуть анулювати.

Вона може бути оформлена для осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, працівників певних галузей тощо. Як повідомили в Міністерстві оборони України, є 10 причин, через які відстрочку скасують.

У яких випадках документ анулюється

Йдеться про:

закінчення строку її дії;

обґрунтоване надання заяви керівника органу держвлади чи іншої організації;

невиконання роботи оператором протимінної діяльності протягом шести місяців;

ліквідацію органу держвлади чи інших установ та організацій, де працював резервіст;

тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

позбавлення підприємства чи установи статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг для забезпечення потреб військових формувань (ЗСУ, ССО тощо);

звільнення військовозобов’язаного з органу держвлади чи іншої організації. Окрім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду;

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення його строку призначення. Зокрема, для працівників: ООН; міжнародних судових органів чи міжнародних та неурядових організацій, учасником (членом, спостерігачем) яких є Україна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може чоловік, який має штраф від ТЦК, отримати відстрочку.