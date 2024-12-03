У кого та коли можуть забрати відстрочку від мобілізації
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Для чоловіків можуть анулювати відстрочку від призову через певні причини, серед яких є закінчення строку дії документа, ліквідація установи чи організації, позбавлення статусу критично важливого тощо
В Україні триває обов'язкова мобілізація і деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від призову. Однак є обставини, за яких її можуть анулювати.
Вона може бути оформлена для осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, працівників певних галузей тощо. Як повідомили в Міністерстві оборони України, є 10 причин, через які відстрочку скасують.
У яких випадках документ анулюється
Йдеться про:
- закінчення строку її дії;
- обґрунтоване надання заяви керівника органу держвлади чи іншої організації;
- невиконання роботи оператором протимінної діяльності протягом шести місяців;
- ліквідацію органу держвлади чи інших установ та організацій, де працював резервіст;
- тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;
- надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- позбавлення підприємства чи установи статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;
- завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг для забезпечення потреб військових формувань (ЗСУ, ССО тощо);
- звільнення військовозобов’язаного з органу держвлади чи іншої організації. Окрім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду;
- припинення укладеного договору (контракту) або закінчення його строку призначення. Зокрема, для працівників: ООН; міжнародних судових органів чи міжнародних та неурядових організацій, учасником (членом, спостерігачем) яких є Україна.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може чоловік, який має штраф від ТЦК, отримати відстрочку.