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У кого та коли можуть забрати відстрочку від мобілізації

Автор
Марина Бондаренко
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Документи. Фото Суспільне

Для чоловіків можуть анулювати відстрочку від призову через певні причини, серед яких є закінчення строку дії документа, ліквідація установи чи організації, позбавлення статусу критично важливого тощо

В Україні триває обов'язкова мобілізація і деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від призову. Однак є обставини, за яких її можуть анулювати.

Вона може бути оформлена для осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, працівників певних галузей тощо. Як повідомили в Міністерстві оборони України, є 10 причин, через які відстрочку скасують.

У яких випадках документ анулюється

Йдеться про:

  • закінчення строку її дії;
  • обґрунтоване надання заяви керівника органу держвлади чи іншої організації;
  • невиконання роботи оператором протимінної діяльності протягом шести місяців;
  • ліквідацію органу держвлади чи інших установ та організацій, де працював резервіст;
  • тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;
  • надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
  • позбавлення підприємства чи установи статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;
  • завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг для забезпечення потреб військових формувань (ЗСУ, ССО тощо);
  • звільнення військовозобов’язаного з органу держвлади чи іншої організації. Окрім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду;
  • припинення укладеного договору (контракту) або закінчення його строку призначення. Зокрема, для працівників: ООН; міжнародних судових органів чи міжнародних та неурядових організацій, учасником (членом, спостерігачем) яких є Україна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може чоловік, який має штраф від ТЦК, отримати відстрочку.

Теги:
#Мобілізація #відстрочка #ТЦК