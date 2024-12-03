У кого и когда могут забрать отсрочку от мобилизации

Для мужчин могут аннулировать отсрочку от призыва по определенным причинам, среди которых истечение срока действия документа, ликвидация учреждения или организации, лишение статуса критически важного и т.п.

В Украине продолжается обязательная мобилизация и некоторые военнообязанные могут получить отсрочку от призыва. Однако есть обстоятельства, при которых она может быть аннулирована.

Она может быть оформлена для лиц с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, работников определенных отраслей и т.д. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, есть 10 причин, из-за которых отсрочку отменят.

В каких случаях документ аннулируется

Речь идет о:

истечении срока ее действия;

обоснованном предоставление заявления руководителя органа госвласти или другой организации;

невыполнении работы оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев;

ликвидации органа госвласти или других учреждений и организаций, где работал резервист;

временном прекращении действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

предоставлении отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

лишении предприятия или учреждения статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

завершении предприятием производства товаров, выполнения работ или предоставление услуг для обеспечения потребностей военных формирований (ВСУ, ССО и т.п.);

увольнении военнообязанного из органа госвласти или другой организации. Кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность;

прекращении заключенного договора (контракта) или истечение его срока назначения. В частности, для работников: ООН; международных судебных органов или международных и неправительственных организаций, участником (членом, наблюдателем) которых Украина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли мужчина, имеющий штраф от ТЦК, получить отсрочку.