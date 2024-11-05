"Де справедливість?": пілот "Апостол" жорстко висловився про СЗЧ

Його думка — однозначна

Останнім часом в Україні активно обговорюються масові випадки СЗЧ (самовільне залишення частини) серед військових. Дехто ставиться до цього з розумінням, адже багато з них воюють з 2022 року, а те й раніше, і люди втомилися. Однак пілот з ЗСУ висловив однозначну думку з приводу СЗЧ-шників.

Про це та багато іншого в інтерв'ю "Телеграфу" "Лінія спротиву" розповів пілот 12-ї Окремої бригади армійської авіації: "СЗЧ — злочин і за нього посадять": пілот Апостол про гідність, бойові вильоти і свободу під час війни

"Нещодавно в Instagram мені попався військовий медик, який виїхав. Чи коли Сергій Гнезділов пішов у СЗЧ. Давайте всі тепер підемо і що буде далі? СЗЧ — це злочин і за нього посадять!", — сказав він.

Як приклад стійкості він навів бойову медикиню Софію Янчевську. Дівчина пішла на фронт добровольцем та без жодних гарантій.

"Хлопець у неї теж на фронті, а хтось називає героєм тих, хто виїхав. Де справедливість?", — поставив питання "Апостол".

Як писав "Телеграф", голова Верховного суду Станіслав Кравченко заявив, що в українській армії склалася дуже загрозлива ситуація. Спостерігається стійка тенденція до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини (СЗЧ), дезертирства та невиконання наказів.