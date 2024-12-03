Помог новый закон? В ВСУ рассказали, как часто военные возвращаются на службу после СОЧ

Командование рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации

Количество военнослужащих, решивших вернуться на службу в Вооруженных Силах Украины после первого самовольного оставления части (СОЧ), растет. Это связано с принятием соответствующего закона.

Об этом заявил начальник управления по предотвращению совершения, выявления и пресечения правонарушений — заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ полковник Александр Гринчук, комментируя "Телеграфу" вопросы динамики возвращения таких военнослужащих.

"Эта цифра, она динамичная и с принятием соответствующего законодательства она имеет тенденцию к увеличению", — сообщил он.

По словам Гринчука, за последний месяц, когда стало известно о введении соответствующих изменений в законодательство, 6 тысяч военнослужащих решили добровольно вернуться в воинские части. В то же время за последние 72 часа после вступления в силу соответствующего закона (29 ноября) около 3 тысяч военнослужащих официально встали в строй (т.е. их официально восстановили на службе. — Ред.)

Полковник подчеркнул, что военные, добровольно решившие вернуться на службу после СОЧ, сначала будут направлены для прохождения службы в резервные батальоны, а затем распределены в специально отобранные части.

"Военные после совершения самовольного оставления части будут распределены в соответствующие батальоны резерва армейских корпусов, оперативных командований. А далее в определенные министром обороны воинские части (т.е. не те, которые они оставили. — Ред.). Уже 30 ноября министром обороны утвержден перечень – это 17 воинских частей… Есть также распоряжение главнокомандующего, которым введен в действие алгоритм действий должностных лиц, разосланы даже образцы приказов, которыми должны такие военнослужащие проводиться по строю и зачисляться. Определены четкие рамки, четкие этапы действий должностных лиц по розыску и возвращению военнослужащих, изъявивших желание продолжать военную службу. А также указаны исполнители и меры контроля на каждом этапе", — отметил заместитель ГУ ВСП.

Он подчеркнул, что командование рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации с СОЧ, что повысит обороноспособность Вооруженных Сил.

"Ожидается, что этот закон позволит быстро восстанавливать военнослужащих в рядах Вооруженных Сил и других формированиях, будет способствовать улучшению кадровой ситуации в войсках и поддержит тех, кто хочет исправить свои ошибки, обеспечит им правовые и социальные гарантии", — отметил Гринчук.

В то же время он отказался комментировать вопрос об общем количестве военнослужащих, которые самовольно покинули части, учитывая чувствительность этого вопроса. При этом Гринчук подчеркнул, что 40-60% таких военнослужащих так или иначе возвращаются на службу.

Напомним, 29 ноября вступил в силу закон "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" об условиях продления военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих".

Его положения, в частности, предусматривают, что военнослужащим, впервые осуществившим СОЧ или дезертировавшим, и впоследствии выразившим готовность продолжить военную службу, командир (начальник) воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или места прохождения службы продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. При этом действие закона распространяется только на военнослужащих, которые вернутся до 1 января 2025 года. Будет ли продлен этот срок – пока неизвестно.