Рівень довіри українців до Зеленського став іншим: як він змінювався з 2019 року

У всіх регіонах України ситуація досить схожа і баланс довіри-недовіри – позитивний

Рівень довіри українського народу до президента Володимира Зеленського з 2019 до 2025 року значно знизився. Однак зараз баланс довіри-недовіри залишається позитивним – 13%.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Зазначається, що станом на грудень 2024 року опитування показало, що 52% українців довіряли Зеленському, а не довіряли – 39%. Інші 9% відповіли, що не можуть визначитися зі своїм ставленням.

У всіх регіонах України ситуація досить схожа і баланс довіри-недовіри – позитивний. При цьому, у західній частині ставлення до президента дещо краще (баланс довіри-недовіри +27%) та у центрі (+13%). А ось ситуація зі сходом та півднем показники довіри також високі, але дещо нижчий і баланс довіри-недовіри у цих регіонах близький до 0 (тобто приблизно однакова частка довіряють та не довіряють).

У КМІС вказали, що довіра президентові набагато сильніше пов’язана не з регіоном проживання, а з рівнем оптимізму. За однією з класифікацій 50% українців можна віднести до послідовних чи скоріше послідовних оптимістів, а 23% – до послідовних чи скоріше послідовних песимістів.

Так, серед песимістів 57% не довіряють президентові, а довіряють – 31%. Серед тих, хто має невизначені чи суперечливі погляди на майбутнє України, 42% довіряють проти 49%, які не довіряють йому.

Рівень довіри за роками (2019-2024)

2019 (вересень) – довіряли – 90%, не довіряли – 9%, не змогли визначитись – 11%;

2022 (лютий) – довіряли – 37%, не довіряли – 52%, не змогли визначитись – 11%;

2022 (травень) – довіряли – 90%, не довіряли – 7%, не змогли визначитись – 3%;

2023 (грудень) – довіряли – 77%, не довіряли – 22%, не змогли визначитись – 1%;

2024 (лютий) – довіряли – 64%, не довіряли – 35%, не змогли визначитись – 1%;

2024 (травень) – довіряли – 59%, не довіряли – 36%, не змогли визначитись – 5%;

2024 (лютий) – довіряли – 64%, не довіряли – 35%, не змогли визначитись – 1%;

2024 (вересень) – довіряли – 59%, не довіряли – 37%, не змогли визначитись – 3%;

2024 (грудень) – довіряли – 52%, не довіряли – 39%, не змогли визначитись – 9%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2024 року соціологічне опитування показало, що українці стали менше довіряти телемарафону.