Скандальному політику було 96 років

У віці 96 років пішов з життя Жан-Марі Ле Пен — французький політик, який заснував ультраправу партію "Національний фронт" (зараз — "Національне об'єднання").

Про смерть політика пише французьке видання Lefigaro. Ле Пен народився 20 червня 1928 року в родині рибалки та швачки в місті Трініте-сюр-Мер. У 14 років став сиротою після загибелі батька під час вибуху німецької міни. Політичну кар'єру розпочав у 1956 році, коли вперше став депутатом Національних зборів Франції. У 1972 році заснував партію "Національний фронт", яку очолював до 2011 року.

П'ять разів балотувався на пост президента Франції. Найбільшого успіху досяг у 2002 році, коли вийшов у другий тур виборів, де програв Жаку Шираку.

У 2015 році його виключили з "Національного фронту" через суперечності з донькою Марін Ле Пен, яка очолила партію. Вона намагалася змінити радикальний імідж партії, тоді як її батько продовжував провокаційні заяви. Через такы скандальні заяви у 2015 році його власна дочка Марін Ле Пен виключила його з партії "Національний фронт", яку він сам заснував. Вона дистанціювалася від батька, заявивши що його дії її більше не стосуються. У відповідь на те, що Марін Ле Пен очолила "Національний фронт", він відрікся від дочки. Хоча сама жінка відома своєю прихильністю до Путіна та його політики та не раз виправдовувала дії російського диктатора.

Марін Ле Пен

За свою політичну кар'єру Ле Пен отримав 28 судових вироків за расистські висловлювання та заперечення злочинів нацизму. Зокрема, він називав газові камери "деталлю" в історії Другої світової війни.

Також він виправдовував Голокост. Ле Пена звинувачували у розпалюванні міжрасової ненависті. У 2014 році у відповідь на критику з боку франко-єврейського актора Патріка Брюеля він сказав: "Я не здивований. Послухайте, наступного разу ми влаштуємо їм піч" — що було сприйнято як посилання на Голокост.

Останні роки Ле Пен провів у своєму маєтку в Монтрету під Парижем, де написав двотомні мемуари. Перший том "Син нації" став бестселером, розійшовшись накладом понад 80 тисяч примірників.

Раніше "Телеграф" також писав справжню позицію лідерки ультраправих. Ніколя Тензер, французький політолог, розповів, чому насправді вона змінила свою риторику і відхрестилась від Росії.