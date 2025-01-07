Погода різко зміниться: чого чекати українцям 8 січня

Синоптикиня попереджає про опади в різних регіонах країни

Найближчими днями в Україні значно потеплішає. На більшості територій температура повітря підніметься до позначки +14 градусів, а опади очікуються лише в окремих регіонах.

Південно-західний вітер принесе значне підвищення температури, яке протримається до кінця тижня. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у своєму Телеграм-каналі.

8 січня на території України очікується суттєве потепління. У західних областях температура повітря коливатиметься в межах +9…+11 градусів. Центральні регіони відчують потепління до +7…+12 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де стовпчики термометрів покажуть від +9 до +14 градусів.

Синоптикиня попереджає про опади в різних регіонах країни. Вночі дощі пройдуть у західних областях, поблизу Карпат можливий мокрий сніг. Протягом дня середи опади очікуються лише в Карпатському регіоні. Увечері 8 січня дощ із мокрим снігом прогнозують на заході та півночі України.

Південно-західний вітер буде досить сильним та поривчастим протягом усього дня. Тепла погода протримається в Україні до 10 січня включно. З 11 січня синоптики прогнозують похолодання – вночі температура знизиться до мінусових значень, а вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів.

Погода у Києві

У столиці 8 січня температура повітря вночі становитиме +2…+4 градуси, вдень підвищиться до +5…+7 градусів. Протягом дня опадів не очікується, проте ввечері пройде дощ. Вітер південно-західний, помірної сили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода у п’яти великих містах України. Йдеться про Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.