Живе у глибинці Росії та працює охоронцем: як виглядає рідний брат головкома ЗСУ Сирського
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Сирський вважає своїм рідним містом Харків, тоді як його родина залишилася жити у РФ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський народився у російському селі у Володимирській області. Проте більша частина його життя пройшла в Україні, а своє життя він присвятив службі в українській армії. При цьому його родичі — батьки та рідний брат, які досі живуть у Росії.
"Телеграф" розповість, що відомо про рідного брата Олександра Сирського Олега і як він виглядає.
Брат Сирського Олег — що про нього відомо
Як пишуть ЗМІ, родина головкома ЗСУ Олександра Сирського живе у Росії. Спочатку вони жили в селі Новинки Володимирської області, де, власне, і народився майбутній головком ЗСУ, потім батько-військовий забрав сім’ю із собою на службу до Харкова. Саме там Олександр Сирський закінчив школу та розпочав свою військову кар’єру. До того ж, саме Харків Сирський називає своїм рідним містом.
А ось його рідня повернулася до Росії. Наразі батьки головкома ЗСУ Людмила та Станіслав Сирські живуть у російській провінції — місті Володимир. Там же разом із ними живе й молодший брат головкома Олег Сирський. І він дуже маргінальна особистість із тяжкою долею.
Так, за даними російських пабліків у соцмережах, Олег Сирський живе з батьками у Володимирі та працює охоронцем у супермаркеті. У 2013 році його засудили за неправдиве повідомлення про мінування одного з ТЦ у Володимирі. Виявилося, що Олег Сирський, будучи нетверезим, посварився з охоронцем торгового центру і щоб помститися, повідомив про "замінування".
Також у мережі є інформація про те, що у своїх соцмережах Олег Сирський зізнається в любові до Росії. А родина Олександра Сирського нібито намагається приховати, що їхній син — головнокомандувач українських Збройних сил. Більше того, про призначення сина на таку посаду батьки нібито довідалися з новин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як Олександр Сирський добивався висот в Україні. Народився у Росії, але став її головним ворогом.