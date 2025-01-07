Живе у глибинці Росії та працює охоронцем: як виглядає рідний брат головкома ЗСУ Сирського

Сирський вважає своїм рідним містом Харків, тоді як його родина залишилася жити у РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський народився у російському селі у Володимирській області. Проте більша частина його життя пройшла в Україні, а своє життя він присвятив службі в українській армії. При цьому його родичі — батьки та рідний брат, які досі живуть у Росії.

"Телеграф" розповість, що відомо про рідного брата Олександра Сирського Олега і як він виглядає.

Брат Сирського Олег — що про нього відомо

Як пишуть ЗМІ, родина головкома ЗСУ Олександра Сирського живе у Росії. Спочатку вони жили в селі Новинки Володимирської області, де, власне, і народився майбутній головком ЗСУ, потім батько-військовий забрав сім’ю із собою на службу до Харкова. Саме там Олександр Сирський закінчив школу та розпочав свою військову кар’єру. До того ж, саме Харків Сирський називає своїм рідним містом.

Батьки Олександра Сирського

А ось його рідня повернулася до Росії. Наразі батьки головкома ЗСУ Людмила та Станіслав Сирські живуть у російській провінції — місті Володимир. Там же разом із ними живе й молодший брат головкома Олег Сирський. І він дуже маргінальна особистість із тяжкою долею.

Брат Олександра Сирського

Так, за даними російських пабліків у соцмережах, Олег Сирський живе з батьками у Володимирі та працює охоронцем у супермаркеті. У 2013 році його засудили за неправдиве повідомлення про мінування одного з ТЦ у Володимирі. Виявилося, що Олег Сирський, будучи нетверезим, посварився з охоронцем торгового центру і щоб помститися, повідомив про "замінування".

Брат Олександра Сирського

Також у мережі є інформація про те, що у своїх соцмережах Олег Сирський зізнається в любові до Росії. А родина Олександра Сирського нібито намагається приховати, що їхній син — головнокомандувач українських Збройних сил. Більше того, про призначення сина на таку посаду батьки нібито довідалися з новин.

Брат Олександра Сирського

Раніше "Телеграф" розповідав, як Олександр Сирський добивався висот в Україні. Народився у Росії, але став її головним ворогом.