Відмова від НАТО і не тільки: у Трампа придумали, як закінчити війну в Україні

Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни

Радники Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США, обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Серед них — відмова від вступу до НАТО щонайменше на 20 років та заморозка лінії фронту.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що всі пропозиції розходяться з підходом Байдена, згідно з яким Київ має диктувати час започаткування мирних переговорів.

Команда Трампа рекомендують заморозити війну на місці — закріпити захоплення Росією приблизно 20% території України, а також змусити Україну тимчасово призупинити своє прагнення приєднатися до НАТО мінімум на 20 років.

Згідно з першим пунктом, нинішня лінія фронту заморожується, а на ній буде створено демілітаризовану зону. При цьому, хто з третіх країн чи міжнародних організацій забезпечуватиме її безпеку — залишилося неясним.

Водночас передбачається, що США продовжують надавати Україні зброю, щоб стримувати подальшу російську агресію.

Джерела наголосили, що Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп робив гучну заяву, що закінчить війну за 24 години, якщо стане президентом США. Крім цього, він давав багато інших обіцянок.