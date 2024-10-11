Хотів стати "мером" і зливав позиції ЗСУ: як покарали зрадника, який допомагав у захопленні Бахмута

Зрадник також надсилав росіянам дані про місцезнаходження об’єктів цивільної інфраструктури, комунальної сфери та промислового сектору

Агента ФСБ, який допомагав російським військовим захопити Бахмут, засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Він передавав росіянам геолокацію українських військ під час боїв за це місто.

Про це 11 жовтня повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Зазначається, що вирок громадянину винесено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Прокурори довели, що у травні 2022 року мешканець м. Бахмут добровільно співпрацював з представником держави, який здійснив повномасштабне вторгнення на територію суверенної України. Протягом місяця він неодноразово передавав через месенджер Telegram текстові повідомлення співробітнику ФСБ РФ. У наданій інформації містилися координати складу Збройних сил України та зосередження військової техніки на території населеного пункту", — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі додали, що виконуючи вказівки російського силовика, чоловік надсилав йому дані про місцеперебування об’єктів цивільної інфраструктури, комунальної сфери та промислового сектору.

За виконання таких завдань він розраховував у майбутньому отримати від росіян псевдопосаду "мера Слов’янська", про що записав на свій телефон відповідне відео. Під час виконання чергового завдання чоловіка затримали правоохоронці.

У СБУ тим часом наголосили, що зрадником виявився 39-річний мешканець Бахмута, який потрапив у поле зору росіян через свої прокремлівські пости та відео у Телеграм-каналах.

"Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки. Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон на місці злочину його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії", — йдеться у заяві пресслужби СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ викрила "крота", який мобілізувався до ЗСУ. Він мав намір скоригувати удари супротивника за своїм підрозділом.