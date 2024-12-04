Тільки за наявності спеціального документа: кому з жінок заборонено виїзд за кордон

Перетнути кордон можуть всі жінки, окрім двох категорій

Під час обов'язкової мобілізації більшість військовозобов'язаних чоловіків не можуть виїжджати за кордон. Таке саме обмеження стосується і двох категорій жінок.

Постановою "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України", передає "УНІАН", передбачено, що виїзд за територію країни недозволений тільки для жінок-військовослужбовців та держслужбовців.

Вони можуть проїхати кордон тільки за умови наявності документів, що підтверджують тривалість і причину відрядження.

Крім того, більшість жінок, що хочуть служити в Збройних Силах України, отримають відмову під час підписання контракту при таких обставинах:

у них є троє дітей;

вони виховують дитину зі статусом інвалідності або прийомну неповнолітню дитину;

є опікунами чоловіка або батьків з обмеженими можливостями;

мають офіційний статус одинокої матері;

офіційно працюють або навчаються, через що мають бронь.

Наразі в Україні мобілізація жінок не можлива, включно тих, що мають медичну освіту та перебувають на військовому обліку. Однак особи, які отримали документ про закінчення медичного, а також фармацевтичного вищого навчального закладу або технікуму, мають право на добровільне укладання контракту зі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть на кордоні роздавати повістки.