Тільки за наявності спеціального документа: кому з жінок заборонено виїзд за кордон
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Перетнути кордон можуть всі жінки, окрім двох категорій
Під час обов'язкової мобілізації більшість військовозобов'язаних чоловіків не можуть виїжджати за кордон. Таке саме обмеження стосується і двох категорій жінок.
Постановою "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України", передає "УНІАН", передбачено, що виїзд за територію країни недозволений тільки для жінок-військовослужбовців та держслужбовців.
Вони можуть проїхати кордон тільки за умови наявності документів, що підтверджують тривалість і причину відрядження.
Крім того, більшість жінок, що хочуть служити в Збройних Силах України, отримають відмову під час підписання контракту при таких обставинах:
- у них є троє дітей;
- вони виховують дитину зі статусом інвалідності або прийомну неповнолітню дитину;
- є опікунами чоловіка або батьків з обмеженими можливостями;
- мають офіційний статус одинокої матері;
- офіційно працюють або навчаються, через що мають бронь.
Наразі в Україні мобілізація жінок не можлива, включно тих, що мають медичну освіту та перебувають на військовому обліку. Однак особи, які отримали документ про закінчення медичного, а також фармацевтичного вищого навчального закладу або технікуму, мають право на добровільне укладання контракту зі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть на кордоні роздавати повістки.