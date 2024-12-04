Рус

Тільки за наявності спеціального документа: кому з жінок заборонено виїзд за кордон

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
844
Виїзд за кордон
Виїзд за кордон. Фото Відкриті джерела

Перетнути кордон можуть всі жінки, окрім двох категорій

Під час обов'язкової мобілізації більшість військовозобов'язаних чоловіків не можуть виїжджати за кордон. Таке саме обмеження стосується і двох категорій жінок.

Постановою "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України", передає "УНІАН", передбачено, що виїзд за територію країни недозволений тільки для жінок-військовослужбовців та держслужбовців.

Вони можуть проїхати кордон тільки за умови наявності документів, що підтверджують тривалість і причину відрядження.

Крім того, більшість жінок, що хочуть служити в Збройних Силах України, отримають відмову під час підписання контракту при таких обставинах:

  • у них є троє дітей;
  • вони виховують дитину зі статусом інвалідності або прийомну неповнолітню дитину;
  • є опікунами чоловіка або батьків з обмеженими можливостями;
  • мають офіційний статус одинокої матері;
  • офіційно працюють або навчаються, через що мають бронь.

Наразі в Україні мобілізація жінок не можлива, включно тих, що мають медичну освіту та перебувають на військовому обліку. Однак особи, які отримали документ про закінчення медичного, а також фармацевтичного вищого навчального закладу або технікуму, мають право на добровільне укладання контракту зі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть на кордоні роздавати повістки.

Теги:
#Жінки #Кордон #Мобілізація #Виїзд за кордон