Намагалася виправдатися, а вийшло, як завжди: скандальна конгресвумен Спартц обізвала Зеленського

Водночас американська політикиня стверджує, що Путін не ідіот, хоча "може бути злим"

Білий дім прокоментував скандальну заяву конгресвумен США Вікторії Спартц, яка прожила в Україні понад 20 років. У пресрелізі йдеться, що The Telegraph написала заголовок, який навмисно спотворює її позицію та був "використаний пропагандистською машиною Зеленського".

Сама ж Спартц заявила, що Україною управляють "такі ідіоти та шахраї, як Зеленський та його маріонетковий парламент".

"Вчора британська газета The Telegraph опублікувала статтю із заголовком, що навмисно спотворює позицію конгресвумен Спартц по Україні. Цей заголовок був "зручно" використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її та президента Трампа і продовжити звинувачувати Сполучені Штати в втраті Зеленського та зраді його країни", – йдеться у заяві Білого дому.

Також наголошується, що британське видання використало лапки, щоб неправильно процитувати те, чого Спартц ніколи не говорила. Після контактів з адміністрацією Трампа The Telegraph нібито видалило лапки, але все одно залишило двокрапку, щоб "зробити видимість цієї неправдивої заяви".

Нова заява Спартц не краща за колишню

"Не дивно, що британські ЗМІ настільки ж нечесні, як і американські основні ЗМІ, тому дозвольте мені прояснити ситуацію. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їх жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти та шахраї, як Зеленський та його маріонетковий парламент, це програна справа", – заявила Спартц, намагаючись "роз'яснити свою нинішню позицію щодо України".

Також вона сказала, що президент Росії Володимир Путін може бути злим, але він не ідіот. На думку скандальної конгресвумен, Київ не в змозі повернути свої території, але водночас не може погодитися віддати їх назавжди.

"Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою Сполучених Штатів, що дасть кожній стороні деякий час для перегрупування. Кінцевий результат цієї війни доведеться вирішувати пізніше, а не лише на полі бою", — заявила Спартц.

Скандальне інтерв’ю: що конгресвумен сказала журналістам

У згаданому інтерв’ю The Telegraph американська політикиня стверджувала, що Україна має погодитися на втрату частини територій та вимагати відставки президента Володимира Зеленського. За її словами, вона не бачить варіантів того, як Україна може вимагати контролю за своїми землями, коли цьому не сприяє ситуація на фронті.

"Я просто не розумію, як вони (Україна – ред.) можуть бути налаштовані на збереження територій. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", — сказала вона.

Конгресвумен також закликала українців "проголосувати проти свого лідера", додавши, що у разі повторної перемоги Зеленського на виборах, українці втратять решту території країни.

Раніше ми розповіли, що Вікторія Спартц до 5 років жила у місті Носівка Ніжинського району Чернігівської області. Потім разом із батьками вона переїхала до обласного центру, де закінчила ліцей із золотою медаллю.