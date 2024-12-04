Майже по 8 годин без світла: енергетики опублікували графіки відключень на 5 грудня

Енергетики ліквідують наслідки нещодавньої масованої атаки росіян

У четвер, 5 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. У побутових споживачів електрики не буде у період з 5:00 до 23:00.

Про це повідомляє "Укренерго". Одна черга – 4 години без світла, 2 черги – 8 годин без світла. Відключення світла у побутових споживачів виглядатимуть так:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

07:00 – 20:00 – дві черги відключень;

20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для бізнесу та промисловості відключення світла будуть застосовуватись з 5:00 до 23:00.

Причиною тривалого вимкнення світла є ліквідація наслідків масованого російського обстрілу критичної інфраструктури України 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб відновити пошкоджене ворогом обладнання та повернути його у роботу.

В "Укренерго" попередили мешканців країни про те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про відключення можна дізнатися на сайті або соціальних мережах відповідних обленерго.

Також енергетики закликають українців дбайливо споживати електрику.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ситуація зі світлом в Україні покращає за однієї умови.