Понад 4 години без світла: які графіки відключень 3 грудня

Енергетики продовжують ліквідувати наслідки російських ударів

У вівторок, 3 грудня, в Україні знову будуть відключення світла. Електрики не буде з 7:00 до 21:00.

Про це повідомляє "Укренерго". Відключення світла для побутових споживачів виглядатимуть так:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 6:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження електрики.

Причиною тривалого відключення світла в Україні є ліквідація наслідків російських ракетно-дронових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, об’єктам електроенергії у четвер, 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб відновити пошкоджене ворогом обладнання та повернути його у роботу.

Також в "Укренерго" попередили про те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про відключення можна дізнатися на сайті або соціальних мережах відповідних обленерго. Енергетики закликали українців дбайливо споживати електрику.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом в Україні покращиться за однієї умови.