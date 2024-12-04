Почти по 8 часов без света: энергетики опубликовали графики отключений на 5 декабря

Энергетики ликвидируют последствия недавней массированной атаки россиян

В четверг, 5 декабря, в Украине вновь будут действовать графики отключений света. У бытовых потребителей электричества не будет в промежуток с 5:00 до 23:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Одна очередь — 4 часа без света, 2 очереди — 8 часов без света. Отключения света у бытовых потребителей будут выглядеть так:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для бизнеса и промышленности отключения света будут применяться с 5:00 до 23:00.

Причиной длительного отключения света является ликвидация последствий массированного российского обстрела критической инфраструктуры Украины 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить поврежденное врагом оборудование и вернуть его в работу.

В "Укрэнерго" предупредили жителей страны о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию об отключениях можно узнать на сайте или в социальных сетях соответствующих облэнерго.

Также энергетики призывают украинцев бережливо потреблять электричество.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ситуация со светом в Украине улучшится при одном условии.