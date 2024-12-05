Була впливовою жінкою у політиці: як виглядала у молодості Ірена Кільчицька

Упродовж останніх років ексчиновниця веде приватний спосіб життя

Ірена Кільчицька — одіозна політикиня, яка була заступницею голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького. Вона запам'яталась епатажними виходами у світ, обираючи яскраві вбрання.

"Телеграф" покаже, якою була Ірена Кільчицька в молодості та як змінилась зараз.

Ірена Кільчицька в молодості

Майбутня політикиня з'явилась на світ 22 серпня 1968 року в Києві. Після закінчення школи вступила до Київського університету імені Шевченка, щоб опановувати професію юриста.

Вже під час навчання Кільчицька стала працювати секретарем у Залізничному суді столиці. Згодом перейшла у військову прокуратуру Київського гарнізону. Також працювала секретаркою-друкаркою у столичному КДБ.

Після розпаду Радянського Союзу жінка певний час була товарознавцем-консультантом у різних торгових центрах. Невдовзі і влаштувалась юристом. А наприкінці 90-х Кільчицька стала керівником Борщагівського відділення "Правекс-банку", власником якого був Леонід Черновецький. У 2007 році він призначив Кільчицьку своєю заступницею у Київській державній адміністрації.

Фото: TABLOID

У ті часи Ірена була брюнеткою з короткою стрижкою та чубчиком. В одязі вона обирала яскраві кольори, шкіряні речі, акцентні деталі. Зокрема, надавала перевагу люксовим брендам — Dior, Valentino, Chanel, Dolce&Gabbana. Також вона їздила у той час на трьох автівках — Bentley Continental GT, Рorsche и Мercedes-Вenz GL.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2010 році Кільчицьку звільнили з посади заступниці голови Київської міської державної адміністрації. А вже у 2013 році політикиня здивувала всіх своїх виглядом. Вона пофарбувалась у білявку.

Фото з мережі

Ірена Кільчицька зараз

У 2018 році Кільчицька зізналась, що лягала під ніж пластичного хірурга. Вона вирішила підкорегувати повіки та шрами від кесаревого розтину.

Скриншот з телеканалу "1+1"

Востаннє ексчиновниця з'являлась на публіці у 2019 році. Тоді вона відвідувала урочистості з нагоди ювілею однієї з туристичних компаній. Жінка одягнула на захід прозорий топ і штани вільного крою чорного кольору від люксового бренду Chanel.

Скриншот з телеканалу "1+1"

Кільчицька розповіла, що не має наміру виходити заміж, і у цьому її позиція залишається незмінною. Також політикиня розповіла, що її старша донька Моніка професійно займається тенісом.

Упродовж останніх років, зокрема й під час повномасштабного вторгнення Росії проти України, Кільчицька не з'являється на публічних заходах. Вона не веде сторінки у соцмереж, тож тримається осторонь від уваги преси.

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