Була однією з найвпливовіших жінок у Києві: куди зникла "права рука" Черновецького Кільчицька

Зараз ексчиновниця не з'являється на публіці

Ірена Кільчицька — відома політикиня, яка входила до найближчого оточення ексмера столиці Леоніда Черновецького. Зокрема, вона працювала заступницею голови Київської міської державної адміністрації.

"Телеграф" розповість, хто така Ірена Кільчицька, та куди вона зникла.

Що відомо про Ірену Кільчицьку

Майбутня політикиня народилась у Києві у 1968 році. Навчалась на юриста у Київському університеті імені Шевченка. Певний час працювала секретарем у столичних правоохоронних органах: у Залізничному районному суді, військовій прокуратурі Київського гарнізону, а також КДБ та комсомольській організації.

Наприкінці 90х почала керувати Борщагівським відділенням "Правекс-банку", власником якого був Леонід Черновецький. А згодом стала директором кредитного департаменту і віцепрезидентом цієї установи. В інтерв'ю жінка розповідала, що познайомилась з Черновецьким через його першу дружину Аліну Айвазову. Вона стала хрещеною матір'ю доньки Ірени — Моніки.

Кільчицька стала відома публіці після того, як її обрали заступницею голови Київської міської державної адміністрації. Вона увійшла до команди мера столиці Леоніда Черновецького. У фокусі уваги Кільчицької опинилась сфера торгівлі, охорони здоров'я, ритуальних послуг Києва.

У перший рік роботи на посаді заступниці голови КМДА політикиня почала масово звільняти керівників комунальних підприємств, перерозподіляти гральний бізнес та намагалась віддати під забудову місце Пологового будинку № 1 на Арсенальній вулиці. Також Кільчицька займалась реформою паркування у столиці та створенням фонду допомоги незаможним.

У 2008 році Черновецький повідомив про звільнення Кільчицької. Утім, насправді цього не сталось: чиновниця пішла у декретну відпустку. Тоді вона народила сина Марка. Невдовзі політикиня відновила роботу заступниці голови КМДА. Кілька разів жінка потрапляла до списку найбагатших людей України за версією журналу Forbes.

Фото: УНІАН

Перебуваючи на посаді, Кільчицька демонструвала розкішний спосіб життя. Вона часто з'являлась в екстравагантних вбраннях на світських заходах. Після 2009 року чиновниця почала рідше з'являтися на публіці, але все ще впливала на соціальну сферу міста.

У 2010 році Кільчицьку та інших заступників звільнили з посади заступниці голови Київської міської державної адміністрації. Того ж року у пресі з'явилась інформація, що політикиня вийшла заміж за французького бізнесмена. Однак, хто він, широкому загалу невідомо.

Де зараз Ірена Кільчицька

У 2015 році Кільчицька народила двійню — дівчаток Матильду та Марсель. Хто став батьком доньок, вона не розголошувала. Також жінка розповідала, що не бажає вступати у шлюб, оскільки їй комфортніше жити без чоловіка.

Ексчиновниця запрошувала журналістів до своєї столичної квартири. Вона показала простору елітну квартиру з вишуканими меблями та люксовими брендами.

Окрім цього, політикиня зізналась, що робила пластичну операцію на повіках, а також усувала шрами від кесаревого розтину. Також вона розповідала, що у майбутньому планує повернутися у велику політику.

У 2023 році Кільчицьку звинуватили в привласненні коштів від продажу кримської нерухомості. Річ у тім, що у 2021 році потерпілий продав нерухомість у тимчасово окупованого Криму, щоб його не привласнили росіяни. Ірена мала перерахувати ці кошти в Україну. Йшлося про суму у розмірі 1 мільйона 927 тисяч доларів.

Утім, Кільчицька забрала кошти собі й відмовилась віддавати. Відповідно до українського законодавства, їй загрожувало 8 років позбавлення волі. Чим закінчилась ця справа, правоохоронці не повідомили.

Зараз жінка має непублічний спосіб життя. Вона не веде соціальні мережі та не дає інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка-росіянина Інни Цимбалюк. У країні-агресорці його звинуватили у відмиванні величезної суми.