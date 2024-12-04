Там зазвичай ховають безпритульних: як виглядає могила ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка

Бойовик загинув 6 років тому в окупованому Донецьку

Олександр Захарченко — колабораціоніст, ексголова псевдоформування "ДНР". Він здійснював терористичну діяльність на території України, як і бойовик із позивним "Гіві". Захарченко разом з іншими сепаратистами захоплював українські міста на Донбасі під російським прапором.

"Телеграф" нагадає, за яких обставин загинув терорист, і як зараз виглядає його могла.

Олександр Захарченко — смерть

Захарченко народився у Донецьку у 1976 році. Навчався у місцевому технікумі промислової автоматики. Працював шахтарем, електромеханіком, намагався розпочати власний бізнес.

Тривалий час Захарченко співпрацював з "Партією регіонів" та керував компанією "Торговий дім "Континент", яка належала олігарху Ренату Ахметову. Також відомо, що терористу призначили II групу інвалідності через психічне захворювання. У документі йшлося про "стійкі незворотні психічні розлади" та загрозу довколишнім.

Захарченко керував бійцівським клубом "Оплот", який у 2014 році захоплював Донецьку міську адміністрацію. Також за фінансування Росії брав участь у боях за Донецький аеропорт, Дебальцеве, Іловайськ. Згодом терориста обрали головою маріонеткової республіки "ДНР".

Фото з мережі

Терорист Захарченко загинув через вибух, який відбувся в ресторані "Сєпар", що в окупованому Донецьку. Він отримав черепно-мозкову травму, унаслідок якої і помер. Це сталося у 2018 році, коли терористи вшановували співака-путініста Йосипа Кобзона, якого напередодні не стало.

Фото: Getty Images

Сепаратисти звинувачували у смерті Захарченка "українських диверсантів" і охоронця терориста, який втік із закладу після вибуху. Натомість у Службі безпеки України припустили, що колабораціоніста міг прибрати хтось із псевдореспубліки "ДНР" або сама Росія.

Могила Захарченка

Терориста поховали на одному з цвинтарів тимчасово окупованого росіянами Донецька. Його могила розташована на краю кладовища, біля поля, ніби окремо від інших. Згодом у цьому місяці встановили штучний газон, а також стіл і лавку, які оточили наметом. Таким чином, сепаратисти готувалися до траурних заходів до 40 днів з моменту вбивства терориста.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

В Україні іронічно відреагували на таке поховання терориста. Зокрема, журналіст Денис Казанський зазначив, що зазвичай могили безхатьків мають такий вигляд, як у Захарченка.

"Могила Захарченка. Щось його зовсім на якомусь пустирі поховали. Переважно безхатченків ховають у таких місцях", – зазначив чоловік.

У 2019 році терористу встановили пам'ятний камінь неподалік місця його вбивства. У написі на табличці згадали й про охоронця Захарченка, який теж загинув. Однак бойовики припустилися помилки, оскільки дієслово написали в однині, при тому, що їх убили двох.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про названого брата колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Вони бачилися всього один раз.