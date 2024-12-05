Была влиятельной женщиной в политике: как выглядела в молодости "известная мать-одиночка" Ирена Кильчицкая

В последние годы экс-чиновник ведет частный образ жизни

Ирэна Кильчицкая — одиозная полити, которая была заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого. Она запомнилась эпатажными выходами в свет, выбирая яркие наряды.

"Телеграф" покажет, какой была Ирена Кильчицкая в молодости и как изменилась сейчас.

Ирэна Кильчицкая в молодости

Будущая политик появилась на свет 22 августа 1968 года в Киеве. После окончания школы поступила в Киевский университет имени Шевченко, чтобы овладевать профессией юриста.

Уже во время учебы Кильчицкая стала работать секретарем в Железнодорожном суде столицы. Позже перешла в военную прокуратуру Киевского гарнизона. Также работала секретаршей в столичном КГБ.

После распада Советского Союза женщина некоторое время была товароведом-консультантом в разных торговых центрах. Вскоре и устроилась юристом. А в конце 90-х Кильчицкая стала руководителем Борщаговского отделения "Правэкс-Банка", владельцем которого был Леонид Черновецкий. В 2007 году он назначил Кильчицкую своим заместителем в Киевской государственной администрации.

Фото: TABLOID

В те времена Ирена была брюнеткой с короткой стрижкой и челкой. В одежде она выбирала яркие цвета, кожаные вещи, акцентные детали. В частности, предпочитала люксовые бренды — Dior, Valentino, Chanel, Dolce&Gabbana. Также она ездила в то время на трех автомобилях – Bentley Continental GT, Рorsche и Mercedes-Venz GL.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

В 2010 году Кильчицкую уволили с должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. А уже в 2013 году политик удивила всех своим видом. Она покрасилась в блондинку.

Фото из сети

Также у Ирены Кильчицкой есть четверо детей — Марк, Моника, Марсель и Матильда. Она называла себя самой известной в Украине матерью-одиночкой.

Фото из сети

Фото "Гордона"

Ирена Кильчицкая сейчас

В 2018 году Кильчицкая призналась, что ложилась под нож пластического хирурга. Она решила подкорректировать веки и шрамы от кесарева сечения.

Скриншот с телеканала "1+1"

В последний раз экс-чиновник появлялась на публике в 2019 году. Тогда она посещала торжества по случаю юбилея одной из туристических компаний.

Скриншот с телеканала "1+1"

Кильчицкая рассказала, что не намерена выходить замуж, и в этом ее позиция остается неизменной. Также политик рассказала, что ее старшая дочь Моника профессионально занимается теннисом.

В последние годы, в том числе и во время полномасштабного вторжения России против Украины, Кильчицкая не появляется на публичных мероприятиях. Она не ведет страницы в соцсетей, поэтому держится в стороне от внимания прессы.

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