Тисячі протестувальників прийшли до парламенту Грузії: силовики підтягли водомети (відео)

Протести проходять щонайменше у п’яти містах

У Грузії тривають протести проєвропейської опозиції, які розпочалися після оголошення результатів парламентських виборів. Після жорстких розгонів демонстрантів у ніч проти 30 листопада люди знову виходять на вулиці великих міст.

Про це повідомляє News Georgia. На вулицях перед парламентом у Тбілісі знову зібралися тисячі людей, а до місця також підігнали техніку силовиків із водометами. Демонстрації відбуваються не лише у Тбілісі, а й у Кутаїсі, Батумі, Хашурі та Зугдіді.

Вдень демонстранти перекрили входи до будівлі Першого каналу громадського мовника Грузії. Там закликали припинити поширювати неправдиву інформацію та розпочати об’єктивно висвітлювати події.

Як повідомляє Ехо Кавказу, президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що парламент не легітимний і не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, а її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. Раніше проросійська "Грузинська мрія" призначила вибори президента на 14 грудня.

"Я хочу сказати громадськості, що і тут, з президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом, існує національний консенсус. Завтра суспільство та політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства", — сказала Зурабішвілі.

Протести у Тбілісі стихійно розпочалися у четвер, одразу після того, як перепризначений прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія заморожує переговори про вступ до Євросоюзу до 2028 року.

Наприкінці жовтня відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні проєвропейські партії не визнали результатів виборів. Наприкінці жовтня у Тбілісі почалися протести.