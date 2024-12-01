Розгін протестувальників та розгромлений парламент: що відбувається в Грузії після чергової ночі "Майдану" (відео)

Грузинський народ активно відстоює свої права

У ніч проти 1 грудня грузинська поліція та спецпризначенці розігнали масову акцію протесту проти припинення євроінтеграції країни. Протести в центрі Тбілісі тривають вже кілька днів поспіль.

Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту країни на проспекті Руставелі, пише Радіо Свобода. Демонстранти зводили барикади та розводили багаття.

Грузинські силовики застосували проти активістів водомети і сльозогінний газ. У відповідь деякі протестувальники застосували проти поліції саморобні установки з феєрверків.

На ранок демонстрантів витіснили з площі перед парламентом до будівлі опери. Після цього протестувальники перемістилися до першого корпусу Тбіліського державного університету на перетині проспектів Чавчавадзе та Мелікішвілі.

Грузинська телекомпанія "Імеді" опублікувала кадри з парламенту. Деякі його приміщення були пошкоджені під час акції протесту.

Нагадаємо, протести спалахнули з новою силою після того, як 28 листопада прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу як мінімум до кінця 2028 року. Він також повідомив, що влада країни хоче відмовитися від бюджетних грантів з боку ЄС.

Наприкінці жовтня відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, правляча партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд.