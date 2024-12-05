Роботы для разминирования "Змей": что они могут и какие бывают (фото, видео)

Робот-сапер имеет небольшие размеры и может проехать там, куда другие машины не достают

Большая часть Украины заминирована, поэтому машины для разминирования имеют большую важность. Они нужны военным для прохождения минных заграждений врага, а также гражданским, в том числе аграриям, для того, чтобы безопасно вести посевную и убирать урожай.

Украинская компания Rovertech создала многоразовый мобильный разминовщик "Змей". Он первый, кодифицированный Минобороны и НАТО. "Змей" может выдержать взрывы даже противотанковых мин. Он небольшой размер и имеет достаточную мощную броню, чтобы разминировать нужные участки на фронте. В компании утверждают, что "Змей" v1.2 в 40 раз снижает затраты на разминирование.

Робот для разминирования можно интегрировать с дронами, чтобы точнее прокладывать маршрут для саперов или при проведении тяжелой боевой техники. Самое главное – такая роботизированная платформа сохраняет жизнь военных. "Змей" эффективен против противопехотных мин ПМН-2, ПМН-4, ПФМ-1, ОЗМ-72, противотанковых мин ТМ-62 на разных почвах, в том числе на песке.

Подрыв "Змея" на противотанковой мини

Технические характеристики "Змей" v1.2

Вес — 950 кг

Запас хода – 20 км

Скорость — 8 км/ч

Дальность связи — от 1000 м

Время развертывания – до 3 мин

Количество операторов — 2

За день разминирует – 1-2,5 га.

На одном заряде может проехать 3 га.

"Змей"-500

"Змей"-500 — новая разработка. Он пробивает землю на глубину 15 сантиметров и имеет крепкое бронирование. "Он переживает противотанковую мину в 99% случаев ", — рассказывает "Милитарному" владелец компании Богдан Змий, отмечая, что пока эффективность 100%, но есть возможность погрешности. После подрыва на противотанковой мине в худшем случае может быть поврежден вал с цепями, чтобы его заменить нужно 20 минут. Эффективный против противопехотных мин, мин-"лепестков", растяжек, ПМН, противотанковых мин и т.д. Имеет тот же запас хода в 20 км, однако расстояние до оператора может составлять до 3 км, а максимальная площадь разминирования в день — 2-3 га.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шведском разминировщике ScanJack 3500. Это большая машина, весящая 40 тонн и пробивающая землю для поиска мин на 40 см.