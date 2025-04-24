Не FPV-дрони. Росіяни можуть використовувати нову небезпечну зброю для атак на півдні

На Запорізькому напрямку зросла кількість артобстрілів

Російські війська суттєво посилили штурмову та вогневу активність на південному напрямку, зокрема в операційній зоні "Таврія". За минулу добу зафіксовано понад 15 атак, серед них – шість штурмів у районі Привільного на Новопавлівського напрямку та сім між Малими Щербаками та Степовим.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері програмі День.Live. За його словами, зростає кількість артобстрілів, ударів дронами-камікадзе, а також некерованими ракетами. Частина з цих ударів спрямована як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах поблизу лінії фронту.

Попри інтенсивність атак, Сили оборони України утримують позиції й завдають противнику значних втрат.

Водночас за словами Волошина, ситуація навколо Запоріжжя залишається контрольованою. Проте, хоча FPV-дрони ще не досягають обласного центру через відстань у понад 30 км до фронту, росіяни вже застосовують "Ланцети" – високоточну зброю, яка здатна вражати цивільну інфраструктуру.

"Це доволі грізна зброя, яка також завдає певних, ну, скажімо так, не лише руйнувань, а багато різних неприємностей", – зауважив Волошин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Запоріжжя зазнало удару безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки дронів-камікадзе пошкоджено адміністративну будівлю, а також вікна в розташованому поруч житловому будинку.