"Пробний кейс" Кремля. Чому Росія так домагається зняття західних санкцій

Москва хоче бачити західні чвари навколо санкцій

Бажане скасування Заходом економічних санкцій, накладених на Росію за збройну агресію проти України, чого так домагається Кремль, не полегшить ситуацію для РФ, але може стати "переломним моментом", який внесе розкол у взаємини Києва із нашими західними союзниками.

Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив провідний експерт Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клюге. За його словами, це — "пробний кейс" для Кремля

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— Це був би перший випадок, коли санкції проти Росії були б свідомо скасовані, і це викликало б дуже гостру дискусію на Заході й величезні лобістські зусилля з боку західного бізнесу, який захотів би скасування обмежень. Я думаю, що Росія хоче бачити західні чвари навколо санкцій. Її насправді не дуже турбує доступ "Россільгоспбанку" до SWIFT", — пояснює експерт.

Як звертає увагу Яніс Клюге, велика когорта обмежень, зняття яких дійсно потрібне Москві, залежить не від США. Хоча Вашингтон є ключовим гравцем "санкційної коаліції", він не може зробити все самостійно.

— Санкції США і санкції ЄС багато в чому доповнюють один одного. Оскільки США ніколи не мали тісних економічних відносин з Росією, вони є більш важливими для фінансових санкцій та їхнього застосування в усьому світі. Сильною стороною США є домінування долара, що змушує весь бізнес бути обережним у відносинах з Росією, включно з бізнесом у Китаї чи на Близькому Сході.

Але деякі з найефективніших санкцій можуть бути скасовані лише європейцями: наприклад, ембарго на нафту, яке змушує Росію погоджуватися на знижки та перевозити свою нафту на дуже великі відстані до Індії та Китаю.

Крім того, більшість заморожених російських активів і резервів перебувають під контролем ЄС. Нарешті, санкції щодо SWIFT також під європейським контролем, — зазначає експерт.

Він пояснює, що штаб-квартира SWIFT розташована в Бельгії, тому має дотримуватися правил Європейського Союзу. Без зміни відповідного законодавства камбек російських банків неможливий.

— Якщо ЄС не змінить своє санкційне законодавство, для SWIFT буде незаконно додавати російські банки до своєї мережі. США можуть намагатися чинити тиск на ЄС і SWIFT, але вони не можуть змусити знову під'єднати російські банки до системи, — додав Яніс Клюге.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив: повернення РФ до SWIFT — це понад 100 млрд доларів транзакцій на місяць замість нинішніх 10 млрд, які стануть масштабним фінансовим ресурсом для підтримки війни проти України.