Скандал з Юрієм Винничуком набирає обертів. Ще одна письменниця заявила про вихід з ПЕН

PEN бере активну участь у житті України та має багато важливих ініціатив

Скандал з письменником Юрієм Винничуком продовжує набирати обертів. Вслід за письменником й офіцером ЗСУ Ілларіоном Павлюком, який заявив про вихід з ПЕН (культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських авторів) таке ж рішення ухвалила письменниця і правозахисниця Лариса Денисенко.

"Я також заявила про вихід з PEN Ukraine. Мені дуже шкода, якщо це рішення позначиться на роботі Виконавчої ради, котра об'єднала прекрасних літераторів, науковців, адвокаційників української культури, інтелектуалів, волонтерів. Жінок і чоловіків", — написала вона на своїй Facebook-сторінці.

Денисенко додала, що PEN бере активну участь у житті України та має багато важливих ініціатив. Організація займається підтримкою читачів та бібліотек на прифронтових територіях, адвокацією бранців Кремля, мемореалізацією загиблих журналісток, журналістів, літераторів.

"Мій вчинок можна сприймати як егоїстичний, але я ціную свою особисту репутацію. Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля. В комунікації листуванням серед членок і членів організації я побачила не лише неприйнятну форму, а і знецінення голосів жінок, особливо жінок молодих, демонстрацію дивовижної привілейованої глухоти, насолодження від своєї свободи, розкутості, свободи висловлень, слова і заперечення вразливості і болі інших", — пояснила письменниця свій вибір.

Скандал з Юрієм Винничуком — що сталося

У лютому журналістка-розслідувачка Катерина Родак розповіла у Facebook, що у 19-річному віці зазнала домагань від професора Львівського національного університету Йосипа Лося. Ця публікація привернула увагу до її масштабної статті на сайті NGL.media, де понад 20 осіб розповіли про домагання з боку викладачів театральних університетів.

Невдовзі письменник Юрій Винничук написав колонку "Була колись розпусна епоха". У тексті автор згадав про часи, коли терміни "сексизм", "мізогінія" і "аб’юз" не були поширеними. Він додав, що за часів його молодості сексуальні домагання нібито були нормою, а секс із "п'яною, майже непритомною дівчиною був у порядку речей" і не вважався зґвалтуванням.

На тлі цього Виконавча рада ПЕН ухвалила рішення виключити Винничука з організації. Однак це рішення не було ухвалене — після таємного голосування на Загальних зборах організації більшість членів (74 із 116) підтримала його залишення у ПЕН-клубі.

Для довідки: Юрій Винничук народився у 1952 році, розпочав літературну діяльність у 1970-х роках. Серед найвідоміших творів Винничука романи "Діви ночі" (1991), "Танґо смерті" (2012), "Аптекар" (2015), "Цензор снів" (2016), "Лютеція" (2017) та "Нічний репортер" (2019). Також має низку творів для дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що викладач факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось начебто домагався до своєї студентки. Раніше були поширені такі звинувачення на адресу Михайла Поплавського та викладачів Київського національного університету імені Карпенка-Карого.