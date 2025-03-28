Ударів по Україні стане більше: в РНБО назвали причину

"Шахедів" стане більше. РФ нарощує удари по Україні

Атак шахедами стане більше. Росія збирається посилити удари по Україні за допомогою безпілотників.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі. За його словами, Кремль прагне завдати ще більшої шкоди українській енергетичній інфраструктурі та водночас посилює інформаційний тиск.

"Фактично Путін принижує Трампа, і робить це свідомо. Він б’є по енергоінфраструктурі далі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та "балакуном". Вихід з-під санкцій РФ потрібен лише для додаткових інвестицій у війну.

Зараз Росія атакує шахедами щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача Росії — дискредитація США на світовому рівні", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила кількість майданчиків для запуску дронів-камікадзе. За даними РБК-Україна, у Краснодарському краї з’явилися три нові точки запуску в районі Приморсько-Ахтарська. Там уже функціонують аналогічні об’єкти, що дозволяє противнику відправляти більше безпілотників одночасно.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що командир добровольчої ППО пояснив, як у Києві збивають "Шахеди". При цьому вдається зекономити мільйони доларів.