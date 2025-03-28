До Києво-Печерської Лаври прийшли правоохоронці: що вони там роблять (фото, відео)

Інформація про це дійшла й до російських пропагандистів

На території Києво-Печерської Лаври у п’ятницю, 28 березня, були помічені поліцейські. У мережі ширяться фото та відео, а також інформація, що копи працюють на території Ближніх і Дальніх печер святині.

"Телеграф" дізнався, що правоохоронці дійсно перебувають у Лаврі. Таку інформацію виданню надав речник поліції Києва Дмитро Грищенко.

Тим часом адвокат УПЦ МП Микита Чекман пише у своєму телеграм-каналі, що працівники поліції нібито могли зайти в середину закритого приміщення, яке веде до Ближніх печер. За його словами, також прибув працівник Заповідника із болгаркою.

Він показав фото та відео. Опубліковані кадри підтверджують присутність поліції на території Києво-Печерської Лаври.

Цю інформацію швидко зробили сенсацією у Росії. Пропагандистські телеграм-канали із посиланням на "Союз православних журналістів" пишуть, що нібито "працівники Мінкульту в супроводі силовиків мають намір розкрити раки з мощами". Також російське видання "ТАСС" писало, що начебто відбулось силове захоплення.

Але речник поліції у коментарі "Телеграфу" підкреслив, що ніякого силового захоплення не було. Правоохоронці там перебувають задля забезпечення порядку. За словами Дмитра Грищенка, заповідник Києво-Печерської Лаври там проводить інспекцію.

UPD: Згодом інформація про це з'явилась і в пресслужбі поліції Києва. Там зазначили, що фахівці музейного комплексу розпочнуть планову інспекцію стану ближніх печер, розташованих на території заповідника. Для забезпечення охорони громадського порядку залучено співробітників поліції.

Нагадаємо, що на початку березня Міністерство культури України створило комісію для перевірки мощів святих у Києво-Печерській лаврі. Вона має здійснити перевірку "наявності останків святих" у гробницях Ближніх і Далеких печер, а також оцінити їхню історичну та наукову цінність. Згідно з наказом, підписаним 5 березня 2025 року, комісія має завершити свою роботу до 30 травня. Це рішення стало частиною ширших заходів щодо збереження культурних цінностей в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що митрополит УПЦ з Закарпаття будує будинок за 250 тисяч доларів біля Москви