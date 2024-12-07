Земля опинилася під потрійним ретроградним ударом. Що це значить та коли закінчиться

Планети закликають підбити підсумки

Люди здавна приписують планетам на небі та сонячній активності здатність впливати на настрій людей чи події на Землі. Так, для тих хто дотримується цього, можуть настати складні дні — з 7 грудня одразу три планети стануть ретроградними.

Астрологиня Анія Аніма розповіла в коментарі "Фокусу", що це відчуватиметься, як опинитися на роздоріжжі в очікуванні чогось важливого. Планети, що стануть ретроградними — Меркурій, Юпітер та Марс. Вони разом мають наштовхувати людей на переосмислення, а період з 7 по 15 січня — "пауза для внутрішнього налаштування".

Астрологиня не радить розпочинати щось нове, а сконцентруватися на усвідомленні того, що вже відбулося та завершенні попередніх справ. Вона також вважає, що люди будуть більш емоційними.

Магнітні бурі натомість трохи дають перепочити в цей період. Прогноз сонячної та геомагнітної активності від Центру прогнозування космічної погоди стверджує, що до 15 грудня активність світила буде на низькому або помірному рівні. Високі рівні повернуться тільки з 16 по 28 грудня. Єдине, на що варто звернути увагу, ймовірний період 10-14 грудня з впливом корональної діри на Сонці. Корональна діра — місце на сонячній короні, де плазма рідша та прохолодніша. Загалом, корональних випадів чи бур, які б могли вплинути на електроніку Землі не очікується.

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