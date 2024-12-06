Чи будуть магнітні бурі на Землі 7 грудня: що кажуть астросиноптики

Фахівці розрахували ймовірність геомагнітних штормів

Астросиноптики повідомляли, що поточний тиждень пройде без геомагнітних штормів. Тепер вони підтверджують, що в суботу, 7 грудня, магнітних бур на Землі не очікується.

Про це повідомили у Meteoprog. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні.

На світилі сталося 13 спалахів класу С, і вони майже не впливають на магнітне поле нашої планети.

Крім того, зафіксовано один спалах класу М1,2, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний шторм.

Астросиноптики пояснюють, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів.

Прогнозується, що у суботу геомагнітне поле буде тихого чи нестабільного рівня, а сонячна активність – досить низька.

Водночас дослідники зазначають, що ймовірність спалахів класу M на рівні 35%. Імовірність спалаху С-класу, який є найпотужнішим класом, та малого геомагнітного шторму становить по 5%.

Також існує ймовірність великого геомагнітного шторму, але вона дуже низька і становить 1%.

Як говориться на сайті Meteoagent, зараз, 6 грудня, тримається мінімальна активність у 3 бали. Така ж активність очікується у найближчі два дні.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, в Україні очікується мокрий сніг із дощем, і лише на південному сході буде суха погода. У північних, центральних та Харківській областях синоптики попереджають про ожеледицю.