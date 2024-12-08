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Від спорткарів до елітних позашляховиків. Повстанці знайшли розкішний автопарк Асада (відео)

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Башар Асад
Башар Асад. Фото Колаж "Телеграфу"

Про подальшу долю цих авто не повідомляється

Після падіння в Сирії режиму Башара Асада повстанці продовжують займати об'єкти, які належали президенту. Зокрема, вони показали, як виглядає гараж його.

На відео, яке поширили у мережі, можна помітити десятки автомобілів. Серед них є спорткари та елітні седани, а також позашляховики.

Зокрема, там знаходяться седани Mercedes та BMW, а також спорткари Ferrari. Крім того, серед автомобілів Асада є позашляховики Toyota та Escalade.

Загалом там можна побачити близько трьох десятків авто. Вартість всіх цих автомобілів може сягати до декількох мільйонів доларів.

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, стало відомо про те, що сирійські повстанці зайшли в Дамаск і оголосили про падіння режиму президента Башара Асада. Останній залишив країну літаком, а прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ.

У МЗС РФ відреагували на падіння режиму Асада. Там повідомили, що той провів переговори з "учасниками збройного конфлікту". Стверджується, що після цього Асад ухвалив рішення залишити президентську посаду і залишив країну, "давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом".

Теги:
#Сирія #Башар Асад #Гараж