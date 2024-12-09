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Вы принадлежите к элитному украинскому роду, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Фамилии, которые носила украинская элита Новость обновлена 09 декабря 2024, 15:57
Фамилии, которые носила украинская элита. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти фамилии сохранились до сих пор

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своих носителях. Даже о роли их предков в обществе.

"Телеграф", ссылаясь на работу "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые носила настоящая элита общества. К этой категории граждан в разные времена относили например, художников, учителей и врачей. Деятельность таких людей была увековечена в их родовых именах, которые до сих пор носят их предки.

Если ваша фамилия звучит так, то, возможно, ваши предки были именно этими людьми.

Люди связанные с образованием:

  • Школьник,
  • Школик,
  • Школяр,
  • Школьнюк,
  • Школун,
  • Книжник,
  • Логик,
  • Философ.

Люди связанные с искусством:

  • Маляр,
  • Маляренко,
  • Малярик.

Были связаны с музыкой:

  • Спивак,
  • Пивець,
  • Реент,
  • Регенчук.

С медициной:

  • Ворожбит,
  • Ворожко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые носят потомки особенно умных украинцев.