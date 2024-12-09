Вы принадлежите к элитному украинскому роду, если фамилия звучит так: проверьте свою

Эти фамилии сохранились до сих пор

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своих носителях. Даже о роли их предков в обществе.

"Телеграф", ссылаясь на работу "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые носила настоящая элита общества. К этой категории граждан в разные времена относили например, художников, учителей и врачей. Деятельность таких людей была увековечена в их родовых именах, которые до сих пор носят их предки.

Если ваша фамилия звучит так, то, возможно, ваши предки были именно этими людьми.

Люди связанные с образованием:

Школьник,

Школик,

Школяр,

Школьнюк,

Школун,

Книжник,

Логик,

Философ.

Люди связанные с искусством:

Маляр,

Маляренко,

Малярик.

Были связаны с музыкой:

Спивак,

Пивець,

Реент,

Регенчук.

С медициной:

Ворожбит,

Ворожко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые носят потомки особенно умных украинцев.