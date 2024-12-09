Вы принадлежите к элитному украинскому роду, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Эти фамилии сохранились до сих пор
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своих носителях. Даже о роли их предков в обществе.
"Телеграф", ссылаясь на работу "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые носила настоящая элита общества. К этой категории граждан в разные времена относили например, художников, учителей и врачей. Деятельность таких людей была увековечена в их родовых именах, которые до сих пор носят их предки.
Если ваша фамилия звучит так, то, возможно, ваши предки были именно этими людьми.
Люди связанные с образованием:
- Школьник,
- Школик,
- Школяр,
- Школьнюк,
- Школун,
- Книжник,
- Логик,
- Философ.
Люди связанные с искусством:
- Маляр,
- Маляренко,
- Малярик.
Были связаны с музыкой:
- Спивак,
- Пивець,
- Реент,
- Регенчук.
С медициной:
- Ворожбит,
- Ворожко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые носят потомки особенно умных украинцев.