Ці прізвища носять тільки розумні українці: перевірте своє у списку

Ці прізвища збереглися досі

Українські прізвища насправді приховують багато інформації про своїх носіїв. Наприклад, навіть про розумові здібності їхніх предків.

"Телеграф", посилаючись на роботу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редька, розповідає про родові імена українців, які давали людям із високим інтелектом. Якщо ваше прізвище звучить так, то, можливо, ваші предки були дуже розумними.

Так, прізвищами, за основу освіти яких послужила характеристика інтелектуальних властивостей, є:

Мудрий,

Мудрик,

Мудрак,

Мудрець,

Змислий,

Мудрейовський,

Мудрецький,

Розумнюк,

Голова,

Головач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як радянська влада "перекроювала" українські прізвища. Політика примусової русифікації продовжувалася століттями.

Також ми повідомляли про українські прізвища, які давали стародавнім модникам. Вони настільки добре стежили за своїм зовнішнім виглядом, що отримали свої родові імена саме з цієї причини.