Ваші предки були аристократами, якщо прізвище звучить так. Перевірте своє

Вони мають особливе закінчення

Українські прізвища мають цікаве та різноманітне походження, адже серед них є ті, що вказують на ремесло предків, особисті риси та навіть приналежність до аристократів.

Як зазначає професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк на своєму YouTube-каналі, більшість таких родових імен закінчуються на "-ий" чи "-ич".

До списку прізвищ з аристократичним корінням належать:

Вишневецький;

Чорторийський;

Хоткевич;

Німерович;

Виговський;

Чарнецький;

Заславський;

Курецький;

Косаківський;

Любомирський;

Ружинський;

Лукомський.

Серед цих прізвищ можна виділити кілька груп, зокрема, похідні титулу, вказують на наявність родових маєтків та утворені від імені князів. До першої групи відносять Князь, Княжинський, Княжук. Ці родові імена можуть свідчити про те, що їхні носії мали князівське або хоча б наближене до князів походження.

Водночас їх давали і високопоставленим чиновникам або боярам, які були наближені до князівських дворів.

До того ж, якщо родове ім'я співзвучне з назвою села чи міста, імовірно, предки володіли цими землями. До таких прізвищ відносять Острозький, Чарторийський, Вишневецький. А от родові імена Рюрикович, Ольгович, Всеволодович утворились від імен відповідних князів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці отримували "овочеві" прізвища.