Страуси залишилися: що зробили з Межигір’ям після втечі Януковича і чи можна туди потрапити (фото)

Резиденцію екс-президента Януковича було націоналізовано

Межигір’я — колишня приватна резиденція Віктора Януковича, яка була у його розпорядженні з 2002 до 2014 року. Коли під час Революції Гідності протестуючі зайшли до цієї резиденції, то всі були вражені розкішшю та багатством особняка, в якому жив президент-утікач. А саме Межигір’я стало символом корупційної влади.

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, яким Межигір’я було націоналізовано та повернуто у державну власність. Тепер із цієї резиденції зробили новий об’єкт природно-заповідного фонду. "Телеграф" розповість, як зараз виглядає Межигір’я, яке довгі роки було домом для Віктора Януковича.

Фото: Getty Images

Межигір’я тепер парк-пам’ятник

Резиденція Межигір'я знаходиться у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Це красиве місце на правому, високому березі річки Дніпро, дуже посіченому ярами та оточеному лісами.

Фото: Getty Images

Тут Віктор Янукович жив, приймав гостей і просто насолоджувався життям, крадучи гроші із державної скарбниці. Українців вразила кричуща і навіть безглузда розкіш, в якій жив президент-утікач. Чого вартий золотий батон і такий самий золотий унітаз, які знайшли після втечі головного регіонала країни.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Тепер Межигір’я доступне всім українцям — це парк-пам’ятник, який знаходиться в управлінні держави. Відомо, що на території парку-пам’ятника знаходиться 121 споруда, а також десятки тварин, серед яких страуси, лами, косулі та лані. Крім того, там знайшли понад 500 цінних об’єктів рухомого майна – серед яких витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, предмети інтер’єру тощо.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, де до розлучення жили Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе. Розкішна квартира у самому центрі Києва.