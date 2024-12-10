Страусы остались: что сделали с Межигорьем после побега Януковича и можно ли туда попасть (фото)

Резиденция экс-президента Януковича была национализирована

Межигорье — бывшая частная резиденция Виктора Януковича, которая была в его распоряжении с 2002 по 2014 годы. Когда во время Революции Достоинства протестующие зашли в эту резиденцию, то все были поражены роскошью и богатством особняка, в котором жил беглый президент. А само Межигорье стало символом коррупционной власти.

В 2023 году Верховная Рада Украины приняла закон, которым Межигорье было национализировано и возвращено в государственную собственность. Теперь из этой резиденции сделали новый объект природно-заповедного фонда. "Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Межигорье, которое долгие годы было домом для Виктора Януковича.

Фото: Getty Images

Межигорье теперь парк-памятник

Резиденция Межигорье находится в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Это красивое место на правом, высоком берегу реки Днепр, очень пересеченном оврагами и окруженом лесами.

Фото: Getty Images

Здесь Виктор Янукович жил, принимал гостей и просто наслаждался жизнью, воруя деньги из государственной казны. Украинцев поразила вопиющая и даже бессмысленная роскошь, в которой жил беглый президент. Чего стоят золотой батон и такой же золотой унитаз, которые нашли после побега главного регионала страны.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Теперь Межигорье доступно всем украинцам — это парк-памятник, который находится в управлении государства. Известно, что на территории парка-памятника находится 121 здание, а также десятки животных, среди которых страусы, ламы, косули и лани. Кроме того, там нашли более 500 ценных объектов движимого имущества – среди которых произведения искусства, иконы, витражи в церкви, предметы интерьера и т.д.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где до развода жили Вера Брежнева и Константин Меладзе. Роскошная квартира в самом центре Киева.