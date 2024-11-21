"Замах" яйцем, епізод з вінком і "астанавітєсь": головні ляпи Януковича, які увійшли в історію (відео)

Янукович запам’ятався не лише як злодій та корупціонер, а й як генератор інтернет-мемів

Віктор Янукович — президент-втікач, який був при владі в період 2010-2014 років. Він ганебно втік до Росії під час Революції Гідності, прихопивши із собою мільярди, награбовані в Україні. Проте запам'ятався не лише своїми корупційними злочинами та державною зрадою, а й безліччю епічних моментів, що увійшли в історію інтернет-мемів.

"Телеграф" розповість про найвеселіші та найепічніші ляпи Віктора Януковича під час його правління та його публічних появ після втечі.

Янукович і "замах" яйцем

Віктор Янукович, ще будучи прем’єр-міністром України, приїхав до Івано-Франківська в рамках своєї передвиборчої кампанії. Це було 24 вересня 2004 року. Там на нього вчинив "замах" місцевий студент Дмитро Романюк. Хлопець просто покинув яйце, коли Янукович виходив із автобуса. І все б нічого, але переляканий прем’єр зобразив такий драматичний стан, ніби в нього кинули цеглину — він схопився за серце і почав падати. Тоді його швидко підхопила охорона та занесла у чорний бус. Цей епізод став приводом для жартів та обговорень, українці пам’ятають його досі.

Як на Януковича впав вінок

Ще один "замах" на Януковича вчинив вінок, там обійшовся навіть без участі людей. Історія з вінком сталася у травні 2010-го, коли Янукович разом із російським колегою Дмитром Медведєвим покладали квіти до пам’ятника Невідомому солдатові. Того дня була дощова та вітряна погода, і коли президент схилився перед пам’ятником, величезний вінок піддався пориву вітру, відірвався від кріплення та впав йому на голову. Цей момент потрапив на відео і став приводом для глузувань у мережі.

"Йолка" Януковича

У грудні того ж 2010 року напередодні новорічних свят Янукович на прес-конференції коментував встановлення новорічної ялинки на Майдані Незалежності у Києві. Під час своєї промови президент ніби завис у спробах згадати слово "ялинка" українською мовою. Але в результаті, через 10 секунд, так і не згадавши, видав слово "йолка". Цей фрагмент відразу став мемом у мережі.

"Астанавітєсь" вже після втечі до Росії

Після втечі до Росії Янукович ще деякий час виходив на зв’язок звідти, давав прес-конференції та називав себе "легітимним" президентом України. За це до нього згодом і причепилося мемне прізвисько "легітимний".

Ще один мем пов’язаний із страусами, яких "підтримував" Янукович. Під час одного з інтерв’ю, яке Янукович дав вже після втечі, він розповів про те, що справді "підтримував страусів" у Межигір’ї через велику любов до тварин.

Однак найяскравіший мем, який досі пам’ятають у мережі, пов’язаний із відеозверненням Януковича, яке було опубліковане у ЗМІ 13 червня 2014 року. Це було звернення до новообраного президента Петра Порошенка, в якому Янукович був розчарований і обурений тим, що АТО Сході не припинилася одразу після інавгурації Порошенка.

Президент-втікач звинуватив Порошенка у віддачі "злочинних наказів" і закликав українську армію не виконувати їх. На завершення свого виступу Янукович емоційно вигукнув: "Астанвітєсь!". Це слово відразу стало мемом, адже Януковича в Україні вже ніхто не сприймав серйозно.

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