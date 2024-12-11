В двух украинских городах установили необычные елки (фото и видео)

Алко-елки украсили улицы Киева и Днепра

В преддверии рождественских праздников на украинских улицах появились необычные елки. Креативные авторы создали их из пустых бутылок, чтобы обезопасить от повреждения из-за морозов.

Соответствующие фото и видео появились в Telegram-каналах. Непривычные рождественские деревья заметили в Киеве и Днепре.

"В Киеве установили алко-елку. Такого еще не было", – пишет автор публикации. В титрах говорится: "Самая красивая елка в моей жизни".

Как можно увидеть на кадрах, рождественское дерево из бутылок "выросло" в одном из спальных районов столицы.

Вторая елка, выполненная из того же материала, появилась в Днепре. Ее установили возле одного из заведений города.

"Самую мощную елку страны обнаружили в Днепре. Это дерево сильных и независимых", – комментирует "Труха Днепр".

Напомним, накануне Дня Святого Николая на Софийской площади в Киеве установили елку из белых ветвей. Украсить зимнюю красавицу решили голубыми шарами и гирляндой.

Во Львове праздничное дерево городу подарила семья Подворных из села Бирки. Этой елке около 20 лет. Когда-то ее маленький сломанный саженец случайно нашла Анна, и благодаря заботе мужа и внука деревце выросло в настоящую красавицу.