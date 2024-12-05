Мінімум прикрас та незвичайний колір: як виглядає головна новорічна ялинка України у Києві (фото)

Дата відкриття вже стала традиційною

На Софійській площі в Києві вже розпочали встановлення головної новорічної ялинки України. Її відкриття відбудеться вже завтра, 6 грудня – у День Святого Миколая.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які публікують фото з місця подій. На них можна побачити, що цьогорічна ялинка складатиметься з білих гілок. Прикрасити зимову красуню вирішили блакитними кулями та гірляндою.

Особливої церемонії відкриття головної новорічної ялинки країни не буде, на ній завтра запалять вогні.

Пізніше, за даними ЗМІ, там же, на Софійській площі, мають бути облаштовані:

фотозони з QR-кодами благодійних фондів

два будиночки для реалізації сувенірної продукції

туалетні модульні кабіни для відвідувачів локації (в т.ч. для осіб з інвалідністю)

Слід нагадати, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Різдво та новорічні свята у столиці цього року пройдуть: без масових зборів та заходів, без ярмарків та розваг, з дотриманням вимог безпеки та режиму обмеження використання електроенергії.

Нагадаємо, раніше на Софійській площі побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав, як збирають новорічну ялинку.