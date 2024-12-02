У Львові встановили головну ялинку: де її взяли і як виглядає (відео, фото)

Міський бюджет на встановлення ялинки витрачати не будуть

У понеділок, 2 грудня, працівники ЛКП "Зелений Львів" зрізали та доставили головну ялинку міста. Її вже встановили на площі.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР. Зазначається, що у 2024 році дерево подарувала родина Підвірних із села Бірки.

Цій ялинці близько 20 років. Колись її маленький поламаний саджанець випадково знайшла пані Ганна, і завдяки турботі чоловіка та онука деревце виросло у справжню красуню.

Зараз висота дерева — 18 метрів. Ялинка вже заважала господарству родини, тому вирішили її подарувати місту, щоб створити трішки гарного настрою для військових, які її побачать, дітей, містян та гостей.

Наразі місцеві телеграм-канали повідомляють, що зелену красуню вже встановили на площі у Львові. Засвітять ялинку традиційно напередодні дня Св. Миколай, 5 грудня о 18:00 під колядки хору "Гомін".

У міськраді розповіли, що цьогоріч для декору використають стару ілюмінацію, придбану у 2018 році. Верхівку прикрасить протитанковий "їжак", створений у 2022 році, як символ стійкості та незламності. Водночас міський бюджет на встановлення ялинки витрачати не будуть.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові продають найдорожчі ялинки в Україні за обурливими цінами.