Цей продукт із кухні творить дива: як легко відмити шльопанці від бруду й запаху

Взуття знову виглядатиме як нове

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Улітку шльопанці та сандалі швидко забруднюються через пил, пісок і піт. Однак повернути їм чистоту можна без спеціальних засобів.

Допоможе звичайна харчова сода, яка часто є на кухні. Про цей лайфхак написали в flojos.

Для початку потрібно налити у відро або таз теплу воду (не гарячу) та занурити взуття приблизно на 5 хвилин. Після цього додайте кілька щіпок соди, добре перемішайте та залиште шльопанці ще на кілька хвилин.

Далі знадобиться стара зубна щітка. Нею потрібно ретельно пройтися по всій поверхні взуття, приділяючи особливу увагу підошві, зоні біля пальців і місцям, де накопичується найбільше бруду.

Сода допомагає не лише очистити шльопанці, а й прибрати неприємні запахи, які можуть з’явитися після тривалого носіння. Після чищення взуття варто ще раз промити чистою водою та залишити висихати.

Як почистити літнє взуття. Фото: згенероване ШІ

Якщо забруднення залишилися, можна спробувати інший спосіб — очищення у пральній машині, але перед цим варто переконатися, що матеріал взуття дозволяє таке прання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що потрібно дивитись у першу чергу, обираючи літнє взуття.