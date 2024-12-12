Українцям роздадуть гроші на книги: коли та скільки

Книгарні вже на низькому старті і готові працювати з новою програмою

Найближчими днями в Україні запустять послугу "єКнига", за допомогою якої 18-річні громадяни зможуть отримати від держави 908 гривень на книги. Зробити це можна буде за допомогою програми "Дія".

Про це повідомила перший заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, пише "Інтерфакс-Україна". Послугу мають запустити вже 16 грудня.

"єКнига" запуститься, ми сподіваємося, вже в понеділок. Книгарні вже на низькому старті і готові з цим працювати", — сказала Григоренко.

За її словами, 18-річні є однією з цільових та пріоритетних аудиторій у контексті просування читання.

"Але починати треба раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати у школі формується не у 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб він зміг купити у будь-якому форматі книгу, то починати треба раніше" — наголосила заступник міністра.

Детальніше про "єКнига"

У червні поточного року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання державної допомоги на купівлю книг тим громадянам України, кому цього року виповнилося 18 років.

Директор Українського інституту книги Олександра Коваль каже, що у 2025 році коштів вистачить лише на 50% 18-річних, хто матиме право скористатися програмою державної допомоги "єКнига". Водночас, хоча суму 2025 року і можуть збільшити до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що легендарний роман "Відьмак" отримав продовження.