Украинцам раздадут деньги на книги: когда и сколько

Книжные магазины уже на низком старте и готовы работать с новой программой

В ближайшие дни в Украине запустят услугу "єКнига" с помощью которой 18-летние граждане смогут получить от государства 908 гривен на книги. Сделать єто можно будет с помощью приложения "Дія".

Об этом сообщила первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко, пишет "Интерфакс-Украина". Услугу должны запустить уже 16 декабря.

"єКкнига" запустится, мы надеемся, уже в понедельник. Книжные магазины уже на низком старте и готовы с этим работать", — сказала Григоренко.

По ее словам, 18-летние являются одной из целевых и приоритетных аудиторий в контексте продвижения чтения.

"Но начинать нужно раньше. Я уверена, что привычка читать с родителями, читать в школе формируется не в 18 лет. Если в 18 лет мы даем этот подарок молодому человеку, чтобы он смог купить в любом формате книгу, то начинать нужно раньше ", — подчеркнула замминистра.

Подробнее о "єКнига"

В июне текущего года президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает предоставление государственной помощи на покупку книг тем гражданам Украины, кому в этом году исполнилось 18 лет.

Директор Украинского института книги Александра Коваль говорит, что в 2025 году средств хватит лишь на 50% 18-летних, кто будет иметь право воспользоваться программой государственной помощи "єКнига". В то же время хотя сумму в 2025 году и могут увеличить до 372 млн грн, но в следующем году программой смогут воспользоваться все, кому 18 лет исполнилось в 2024 году и исполнится в 2025 году.

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