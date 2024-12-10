Син Трампа опублікував насмішливий мем із Зеленським, Маск підтримав: реакція мережі

Цей мем вже давно гуляє мережею

Дональд Трамп-молодший та американський мільярдер Ілон Маск посміялися з мему, де президент України Володимир Зеленський зображений в образі хлопчика з "Сам удома", що стоїть поруч із Трампом.

Репост цього допису на свою сторінку у мережі "Х" зробив син новообраного президента США та його прихильник – Ілон Маск.

Їх пости не супроводжувались текстом, а лише смайликами сміху до сліз. Українців така реакція наближених до майбутнього президента США осіб обурила.

Зауважимо, що мем, про який йдеться, у мережі гуляє не один рік. Фото, яке використали для мему, з'явилось під час візиту президента України Володимира Зеленського в США та спілкування з Дональдом Трампом.

На зображені видно, що шапку Кевіна Маккалістера – головного героя різдвяної саги "Один вдома", у якій, як відомо, знявся і Дональд Трамп в 1992 році, прифотошопили Зеленському.

Українців обурили смішки Трампа-молодшого та Маска, адже вони в цьому вбачають насміховування над самим Зеленським. А також те, що його порівнюють з маленьким хлопчиком, який загубився, у великому місті. Проте дехто наголошує, що Кевін, коли загубився у Нью-Йорку, все ж переміг бандитів і зробив це сам. Така аналогія в бік українського президента мережі більше довподобити.

Нагадаємо, що під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца його валіза, яку він не випускав з рук, стала джерелом нових мемів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережа вибухнула мемами після того, як лідер РФ Володимир Путін заявив про нову російську ракету.