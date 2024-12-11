Стало відомо, хто може стати "Людиною року 2024" за версією Time

Ця людина уже не вперше отримує це звання

У четвер, 12 грудня, стане відомо, хто стане "Людиною року 2024" за версією американського журналу Time. Ним, найімовірніше, стане "головний ньюзмейкер року" — новообраний президент Дональд Трамп.

Він уже в курсі про свою майбутню перемогу і планує в четвер вранці подзвонити у дзвін Нью-Йоркської фондової біржі. Про це пише Politico. Хоча у самому журналі сказали, що не коментуватимуть майбутню кандидатуру до офіційних результатів.

Для довідки: Opening bell — це традиційний дзвінок, яким розпочинається торгова сесія на фондовій біржі, зазвичай о 9:30 ранку за місцевим часом. Часто почесть його проведення надається відомим особам, компаніям або з нагоди певної визначної події, як-от визначення "Людини року 2024".

Минулого року "Людиною року" визнали Тейлор Свіфт. Але щоб відзначити цю подію, у дзвінок біржі подзвонила не зірка, а Джессіка Сіблі.

Нагадаємо, що Трампа уже визнавали людиною року — у 2016. Сталося це у 2016 році, після перемоги на виборах президента США.

У понеділок, 9 грудня, у шоу The Today Show на NBC оголосили шорт-ліст "Людини року 2024". У нього увійшли Беньямін Нетаньяху, Камала Гарріс, Марк Цукерберг.

Раніше "Телеграф" писав, що дві зірки російського шоубізу номіновані на Нобелівську премію. Вони відвернулися від Путіна заради України.