Буде не тільки "тисяча Зеленського". Президент анонсував нові програми підтримки

Українці масово подають заявки на отримання коштів

В Україні з 1 грудня почала діяти програма "Зимова єПідтримка". Громадяни України можуть отримати 1000 гривень.

Про це у своєму зверненні розповів президент Володимир Зеленський. Він пояснив, що ці кошти українці зможуть витратити на українські товари та послуги.

"Сьогодні маємо важливий крок в Україні: для підтримки наших людей цією зимою. Стартувала наша програма "єПідтримка" – тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю", — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що зокрема, цими коштами можна оплатити комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, купити книжки. За його словами, ця програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів та оборону.

"Я вдячний усім, хто забезпечує технічну сторону програми: уряд, Мінекономіки, Мінцифри. Вже за перші пів дня роботи "єПідтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші", — сказав президент.

За його словами, важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. Зеленський наголосив, що уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ще нововведення чекають на українців з 1 грудня. Йдеться про нові податки, зміни правил бронювання та інше.