Мошенники обманывают украинцев через"тысячу Зеленского": что известно о новой схеме

На удочку попал 43-летний мужчина

Мошенники начали обманывать людей и воровать деньги со счетов, пользуясь тысячей Зеленского. Житель Хмельнитчины из-за этого потерял 30 тысяч грн.

Об этом сообщает полиция области. Отмечается, что на удочку мошенников попал 42-летний житель Смотрицкого общества.

Мужчина хотел оформить себе "Зимову єПідтримку" от президента Украины Владимира Зеленского на 1 тысячу грн и выдал личные данные аферистам.

"Ему позвонил по телефону незнакомец, который представился представителем программы "єПідтримка", и сообщил, что нужно зарегистрироваться, чтобы средства поступили на счет. А для регистрации необходимо продиктовать код, цифры на обороте карты и смс-код от банка", — рассказали в райуправлении полиции.

После этого мошенник украл из кредитки мужчину более 30 000 гривен.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и просят граждан быть осторожными и оформлять помощь по четкому алгоритму, который не предусматривает никаких звонков и уточнений информации.

Напомним, подать заявление на тысячу Зеленского можно в течение всего зимнего периода – до 28 февраля 2025 года, а использовать средства – до 31 декабря 2025 года. Это можно сделать через несколько государственных учреждений, в частности, и через "Дію".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще программы поддержки анонсировал Зеленский и кому они будут доступны.