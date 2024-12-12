Європа поки вагається, але вже має ідеї, як відправити війська в Україну - ЗМІ

Консенсусу з цього питання поки немає

Серед європейських країн немає консенсусу щодо відправлення військ до України як гарантів потенційної мирної угоди з Росією. Потенційно розглядають ідею створити коаліцію з 5-8 європейських країн, які не залежать від НАТО і готові рішуче діяти.

Про це пише Reuters. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Дональдом Туском, як повідомляють джерела Reuters, Україна буде головним питанням порядку денного.

Також обговорюватиметься питання запровадження європейських військ на територію України у разі припинення вогню та укладання мирної угоди між Києвом та Москвою.

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає в тому, щоб створити коаліцію з 5-8 європейських країн, які не залежать від НАТО, а залежать від двосторонньої угоди з Україною і дуже рішуче налаштовані діяти", — повідомило джерело Reuters.

Як зазначила віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції Ольга Стефанишина, Україна готова обговорити розміщення іноземних військовослужбовців на своїй території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща прийматиме рішення щодо відправлення своїх військ до України виключно у Варшаві. Але поки що такий крок поки що навіть не планується.