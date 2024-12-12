"Рішення приймуть лише у Варшаві": чи планує Польща вводити війська в Україну

Дональд Туск дав чітку відповідь

Польща прийматиме рішення щодо відправлення своїх військ в Україну виключно у Варшаві. Однак нині такий крок поки що навіть не планується.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу із президентом Франції Емманюелем Макроном. Він сказав, що хоче покласти край спекуляціям на цю тему.

"Я також хочу покласти край спекуляціям про потенційну присутність військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир’я, припинення вогню чи миру. Рішення щодо дій Польщі прийматимуться у Варшаві і лише у Варшаві. Ми поки що не плануємо таких дій", — заявив Туск. .

Варто зазначити, що у Польщі заперечували можливість відправлення військ НАТО до України після припинення вогню. Наголошувалося, що країна проти миротворців на території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина може ввести в Україну свої війська. Однак є одна умова. Німеччина підтримає всі заходи, які можуть служити світові у довгостроковій перспективі.

При цьому ще наприкінці лютого Макрон говорив, що не виключає, що європейські держави направлять війська в Україну.